Politie biedt jongeren amusement via online-platform: ‘Dit hadden we al bedacht vóór de rellen’

U-Night, heet het. En uniek is het. De politie gaat minimaal tien weken lang entertainment aanbieden aan jongeren in Nederland. Vooral in de avonduren zal er via een speciale website ‘content’ beschikbaar komen voor de jeugd. Jaap Visser uit Helmond faciliteert met zijn gamebedrijf ESL Benelux de uitzendingen. Dat doet hij vanuit zijn kantoor in het Philips Stadion in Eindhoven. Verschillende artiesten en BN’ers moeten straks hun opwachting gaan maken in de studio van Visser.