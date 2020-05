Politie blijft Helmondse straathandel in harddrugs volgen

HELMOND Dat er vrijwel meteen na een arrestatiegolf van Helmondse straatdealers, weer nieuwe handelaren rondliepen baart de politie zorgen. “Maar dat we dat anderzijds ook meteen wisten, is een pluspuntje”, vindt het Openbaar Ministerie.

Anderhalve week terug, vrijdag, sloegen agenten liefst vier cocainedealers in de boeien. Ze verkochten hun waren vanuit een auto. Eentje, net meerderjarig, die in zijn woning aan de Heistraat werd opgepakt, mocht snel weer naar huis. De drie anderen (24, 25 en 25) horen woensdag hoe lang ze nog in voorarrest blijven.

Het was een gecoördineerde actie omdat, zo zegt een woordvoerder van het OM, de politie het geweld dat in deze wereld wordt gebruikt ‘helemaal zat is’. Des te heviger was de schok toen hen bleek dat de open plaatsen vrijwel meteen weer waren opgevuld met nieuwe dealers, weer Helmonders.

Erg klein rolletje

Maar dat duurde niet lang, een jongeman (18) meldde zichzelf en twee anderen (25 en 28) werden drie dagen later opgepakt. Een van hen zat nog in een proeftijd en kan meteen drie maanden oude voorwaardelijke straf uitzitten. Een klant is ook vrijgelaten.

“De snelle opvolging laat zien dat de straathandel in harddrugs in Helmond een hardnekkig probleem is”, aldus het OM. “Ook bleek dat wij er bovenop zitten. Wij hebben niet de illusie dat het dealprobleem nu met deze actie opgelost is, er blijft immers een markt voor. Toch hebben wij er vertrouwen in dat onze gezamenlijke aanpak uiteindelijk zijn vruchten gaat afwerpen. Aan onze inzet zal het niet liggen.”

