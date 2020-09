Politie Helmond gaat via computergame online de wijk in

HELMOND - Gamen om meer met jongeren in contact te komen. Politieteam Peelland in Helmond is een van de zes teams in het land die ermee experimenteren.

,,Zit je nou op mij te schieten?”, reageert wijkagent Arthur van der Heijden (39) als hij met drie jongeren een potje Fortnite speelt. ,,Ik dacht dat we samen één team waren.” Na tien minuten over en weer schieten op een groot beeldscherm - en ondertussen zoveel mogelijk wapens verzamelen - is het spelletje klaar en heeft het gelegenheidsteam met Politie Peelland gewonnen. ,,Lekker jongens. Goed gedaan”, roept de wijkagent in de microfoon van zijn headset. Een van de ruimtes in het politiebureau in Helmond is als een heuse gameroom ingericht. Zelfs met een professionele gamestoel.

Veertien jongeren

Het is de tweede avond dat Politie Peelland met jongeren computergames speelt. De agenten vanuit het politiekantoor en de jongeren vanuit hun eigen huis. Vorige week deden in totaal twaalf jongeren mee. Deze avond hebben veertien jongeren zich gemeld, onder meer uit Helmond, Asten en Beek en Donk. Het gameteam van de politie telt vijf agenten die elkaar afwisselen. Van der Heijden is er een van. ,,Ik ben eigenlijk niet zo van het gamen. Ik heb thuis geoefend met mijn zoon”, bekent hij als hij aan zijn eerste gameavond in werktijd begint, samen met hoofdagent Juliën Nijsen (24). Nijsen is wel een ervaren gamer: ,,In mijn vrije uurtjes speel ik wel eens Call of Duty. In Fifa ben ik niet zo goed. Onder jongeren is nu vooral Fortnite populair.”

Quote Contact leggen met jongeren gaat steeds moeilijker op straat Arthur van der Heijden, Wijkagent

De proef om met jongeren te gamen duurt een jaar. Niet iedereen binnen het Helmondse team ziet het zitten, maar Nijsen ziet wel mogelijkheden: ,,Contact leggen met jongeren gaat steeds moeilijker op straat. Ze zijn minder vaak buiten lijkt het wel.” Volgens Van der Heijden ligt dat ook aan de huidige coronatijd. ,,En als je ziet dat het aantal besmettingen oploopt, zullen ze vermoedelijk in de komende periode ook wel weer minder buiten komen.” Nijsen en Van der Heijden hopen via het gamen meer over de jongeren te weten te komen. Nijsen: ,,Door met jongeren te gamen zijn we online in de wijk aanwezig en kunnen we toch met ze praten.” Van der Heijden: ,,En natuurlijk vinden ze het vet als ze van de politie kunnen winnen.”

Nog in de aftastfase

Volgens de twee zit de pilot nog in de aftastfase. ,,We hebben nu vooral contact met twaalf-, dertien- en veertienjarigen. Het is eigenlijk interessanter om de groep tussen de zestien en achttien jaar te kunnen bereiken. Maar we hebben nog een jaar”, aldus Nijsen.

Ondertussen is de hoofdagent een Fifapotje gestart. Tegenstander is ‘Berternie’ de gamenaam van een van de jongeren. ,,Zo! Mooie goal”, roept Nijsen sportief als zijn team op een 2-1 achterstand wordt gezet. Uiteindelijk weet hij er nog knap een gelijkspel uit te slepen. Maar voor Nijsen gaat het niet om winnen of verliezen: ,,We zoeken vooral de verbinding.” Van der Heijden: ,,Als jongeren met problemen zitten, kunnen ze daarover altijd met ons onder vier ogen over praten. In een besloten groep tijdens het gamen, maar ook erna.”