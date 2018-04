Politie Helmond maakt werk van vijftien identieke winkelinbraken in korte tijd

HELMOND - De politie Helmond waarschuwt winkeliers en verenigingen voor inbrekers. De afgelopen weken is er in de omgeving vijftien keer ingebroken op nagenoeg identieke wijze. Zevenmaal daarvan op dezelfde nacht.

Dat was vorige week. Een voetbalclub uit Helmond, een kapperszaak in Lieshout, een fietsenzaak in Mierlo, een wijnkoperij in Stiphout, een café in Gerwen, een delicatessenzaak in Nuenen en een lunchroom in Nuenen waren toen de dupe.

Lees ook Inbrekers trekken door regio Helmond: voetbalclub Mulo en zes bedrijven getroffen in één nacht Lees meer

De daders maken elke keer gebruik van 'dezelfde Modus Operandi', stelt de politie Helmond. ,,Er wordt een steen gepakt in de directe omgeving en dan een ruit ingegooid. Via het gat in de ruit wordt vervolgens de winkel betreden en in de meeste gevallen wordt alleen de kassalade meegenomen. Vanuit de politie is een onderzoek opgestart naar de daders van deze inbraken."