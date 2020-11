Politie houdt drie personen aan en neemt twee auto's in beslag na bedreiging in Helmond

Kleine Vos en Parkvlin­der verrijzen in de Helmondse binnenstad

18 november HELMOND - De Helmondse binnenstad staat al jaren in het teken van een omvangrijke opknapbeurt. Voor corporatie Woonpartners is Weverspoort de laatste fase. In het gebied ten westen van de Heistraat is de uitvoering gestart van twee bouwplannen, met studio’s, senioren- en eengezinswoningen.