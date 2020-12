Politie houdt rekening met onrustige jaarwisseling: dubbel zoveel agenten op straat in sommige steden

Nagenieten van ‘Helmondse Musicals’ in ’t Hool

29 december HELMOND - Op Tweede Kerstdag had ‘Hotspot. Helmond in 2050’ in première moeten gaan. Maar net als zoveel andere dingen, moest ook de vierde Helmondse Musical vanwege corona worden uitgesteld. Om de herinnering aan de vorige edities levend te houden is er in het centrum van Helmond een openluchtfototentoonstelling ingericht.