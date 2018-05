Politie is 'dringend' op zoek naar getuigen zedenmisdrijf in Helmond, slachtoffer is jonge vrouw

Helmondse leerlingen openen beurs

17:37 HELMOND/AMSTERDAM - Leerlingen van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond mochten vrijdagochtend de effectenbeurs in Amsterdam openen, met de welbekende gongslag. Het was de beloning voor het winnen van 'Artcadia, Imagine your future’ een landelijke techniek- en kunstwedstrijd voor scholieren van 2 Havo/VWO.