Politie licht Helmonds stel van bed en neemt auto's in beslag: verdenking van witwassen

UpdateHELMOND - De politie is dinsdagochtend binnengevallen bij een woning in de Basstraat in Helmond. Beide bewoners zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om een verdenking van witwassen.

De politie viel binnen rond 6.10 uur in de ochtend. Daarbij werd het rolluik bij de voordeur eraf getrokken en de deur ingeslagen. De politie was met de nodige mensen aanwezig. De recherche deed vervolgens onderzoek in het huis. Er werden twee auto's in beslag genomen en de politie stuitte op een paar duizend euro cash geld.

Het zou onder andere gaan om de 27-jarige bewoner van het huis. Hij heeft op het adres een bouwbedrijf.

Nachtelijke bezoekjes

Bij verschillende omwonenden was al langer het gevoel dat het niet pluis was in het bewuste huis. Ze wijzen daarbij onder andere op korte nachtelijke bezoekjes van mensen die iets kwamen ophalen. Drugs vermoeden zij, al hebben ze het nooit zo letterlijk gezien. Later verhuisde dat soort activiteiten naar het brandgangetje achter het huis.

Blote piemels

Ook zagen zij hoe de bewoner betrokken was bij een ruzie op straat waarbij met stokken werd geslagen. Er was overlast van feesten waarbij de nodige drugs werd gebruikt. “Het liep dan geregeld uit de hand. Ik heb ook een keer mannen onder invloed bloot zien rondlopen en schreeuwen op straat onder de ogen van opgroeiende kinderen”, vertelt een voorbijganger.