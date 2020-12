Politie: ‘Omwonenden Warandepark kunnen informatie over dealers geven’

Hockeyclub Helmond wil nog altijd uitbreiden: ‘Maar met huidig ledenaan­tal wordt het lastig’

7:00 HELMOND - Hockeyclub Helmond blijft hopen op uitbreiding van het eigen sportpark. De vereniging is verbaasd over het negatieve oordeel van de gemeente en wil nu een ‘hernieuwd en onderbouwd’ plan indienen. Of een alternatief ontwerp veel kans van slagen heeft, is echter maar de vraag.