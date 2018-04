Politie onderzocht rioolputten in moordzaak Mariëlle Markgraaff in Helmond

Interview Interview over de vermoorde Mariëlle Markgraaff: Het nieuwe leven van Mariëlle dat nooit begon

21:28 In het programma Opsporing Verzocht werd vanavond opnieuw aandacht gevraagd voor de zaak van Mariëlle Markgraaff (37), moeder van twee dochters. Ze werd anderhalf jaar geleden doodgeslagen. Haar moeder is inmiddels overleden. Zij en haar andere dochter bleven achter met vragen: "Je verdenkt iedereen, maakt jezelf gek." Op 22 oktober 2016 verscheen dit interview in de krant.