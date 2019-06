Politie rolt drugsbende op met arrestatie van vijf Helmonders, onder andere op woonwagenkamp

Familie De Visscher uit Helmond blijft strijden na crowdfun­dings­ac­tie

6:11 HELMOND - De Helmondse familie De Visscher heeft goede hoop dat hun viswinkel The Seafood Shop in Amsterdam tóch open kan blijven. De juridische strijd tegen de gemeente werd gisteren hervat. ,,We hebben goede hoop dat we alsnog gelijk krijgen.”