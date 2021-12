Politie valt Atlas Bar in Helmond binnen en doorzoekt woning

Boeren voelen bij nieuwe mestregels kloof tussen praktijk en Haagse ambtenarij: ‘Wat als jij een kwart van je loon moet inleveren?’

BUDEL-DORPLEIN/GASTEL - Geen boer is er op tegen dat actie wordt ondernomen om het water in de bodem en in sloten en beken schoner te maken. Maar, zo klinkt het op de boerenerven, doe het op een manier die ook haalbaar en betaalbaar is. ,,En niet met de botte bijl.”

30 november