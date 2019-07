Politie zoekt handlanger Helmondse wapenman

Nieuwbouw­wo­nin­gen in Eindhoven stijgen fors in prijs; grens van betaalbare komt in zicht

11:07 EINDHOVEN - Terwijl de woningmarkt landelijk wat lijkt af te koelen, is die in Eindhoven nog steeds 'hot’, constateert makelaar Pieter van Santvoort in zijn kwartaalbericht op basis van de NVM-cijfers uit de regio. Vooral de nieuwbouwwoningen zijn fors in prijs gestegen, met 17 procent. En er komen er nog steeds veel te weinig op de markt.