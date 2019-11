Politie zoekt naar concreet bewijs schietincident in Helmond

De politie houdt een slag om de arm of er woensdag daadwerkelijk geschoten is bij een appartementencomplex aan de Peelhof, in de Helmondse wijk Rijpelberg. ,,De recherche onderzoekt de zaak. We hebben ter plekke veel getuigen gehoord. Maar op de dag van de melding zijn er bijvoorbeeld geen kogelhulzen of inslagen aangetroffen”, verduidelijkte een woordvoerder van de politie. ,,We zijn nog druk bezig. We kijken ook naar kruitsporen op handen, de resultaten daarvan zijn nog niet binnen.”