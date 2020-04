Politieagent Henry zwaait af na 46 dienstjaren in Helmond: ‘Er werd geknokt, gestoken en geschoten’

,,De enige keer dat ik echt bang was? Dat was tijdens de kroning van Beatrix in 1980, in Amsterdam. Een groepje ME’ers uit Helmond werd daar toen ook ingezet. Daar hebben we gigantische stenen moeten koppen. Links en rechts van me gingen de etalageruiten eraan. Boven me zag ik krakers met koelkasten klaarstaan, die ze naar beneden wilden gooien. Ik dacht: als we hier maar heelhuids vandaan komen.”