Politieauto in Helmond vernield met vermoedelijk zwaar vuurwerk

Agenten doorzochten op dat moment een woning in die straat. In het pand werd een wapen en een flinke hoeveelheid drugs aangetroffen. Drie mannen die ter plaatse waren, zijn aangehouden. Het gaat om twee Helmonders (19 en 27 jaar) en een 27-jarige man waarvan de woonplaats onbekend is.

Knal

Volgens de politie is daarbij vermoedelijk zwaar vuurwerk gebruikt. Er wordt onderzocht of er een verband is met een incident in januari, waarbij een onopvallende politieauto eveneens met zwaar vuurwerk werd vernield.