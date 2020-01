Politiebond woest over onderzoek naar agenten bij wie naakte, verwarde man in Helmond overleed

Dat de Rijksrecherche onderzoekt hoe een verwarde man in Helmond op de achterbank van een politiewagen overleed, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP. In plaats van nog langer te wachten op een ambulance besloten agenten dit weekend het slachtoffer – tegen de richtlijn in - zelf naar het ziekenhuis te brengen. Volgens Van de Kamp komen agenten door bezuinigen steeds vaker in dit soort onmogelijke situatie terecht. En als het ‘verkeerd’ gaat, worden zij er als enige op aangekeken.