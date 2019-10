Politiek Helmond schiet Jan van Brabant College te hulp

Dansen tussen de schilderij­en tijdens de Nacht van Cultuur in Helmond

8 oktober HELMOND - De vijfde Nacht van Cultuur in Helmond biedt voor ieder wat wils. Museum Helmond met zijn kasteel en Kunsthal vormen dit jaar het decor voor het festival. In bijna alle ruimtes van beide locaties is zaterdag 12 oktober tussen 19.00 uur en middernacht iets te beleven.