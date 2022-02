Politiek Helmond wil niet afzien van lintje

Omstreden aansluit­kos­ten Ennatuur­lijk: 4000 klanten hebben geld terugge­vraagd, moment terugbeta­ling nog niet duidelijk

EINDHOVEN - 4000 klanten van Ennatuurlijk hebben inmiddels de omstreden aansluitkosten teruggevraagd. Wanneer de terugbetaling begint, is nog niet duidelijk. De warmteleverancier gaat in Eindhoven en Tilburg waarschijnlijk wel voorlopig stoppen met het innen van de ongeveer 150 euro per jaar.

22 februari