Politiek Helmond worstelt met vergaderschema: schorsingen, heen-en-weergeloop, irritaties

Drummer Broer Bogaart overleden

28 juni HELMOND - Drummer Broer van den Bogaart - steevast Broer Bogaart genoemd - is op 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed in Helmond overleden. Bogaart drumde in bekende bands als Bots, Dirty Underwear, Mr. Albert Show, Flyin’ Spiderz en Sweet d’Buster.