Politiek in Helmond en burgemeester Blanksma zijn nu al vuurwerk-moe: ‘Mogelijk meer camera-toezicht’

Het is begin oktober en de fracties in de gemeenteraad zijn het vuurwerk in de stad nu al helemaal beu. Volgens sommige politici is Helmond inmiddels alweer veranderd in oorlogsgebied. ,,Menig inwoner ligt stijf van schrik in zijn bed als er weer een bom afgaat”, zei Alexandra Koolen van Helder Helmond bijvoorbeeld. Jan van Aert van 50Plus: ,,Onder de bruggen in Dierdonk is het bijna elke avond raak. Het is verschrikkelijk.” Anja Spierings van Lokaal Sterk: ,,Ook in Mierlo-Hout hebben we regelmatig overlast. Waarom zijn er eigenlijk maar twee vuurwerkvrije zones aangewezen?”