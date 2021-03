Politiek in Helmond is positief over miljoeneninvestering voor Jan van Brabant College: ‘Het kan ons niet snel genoeg gaan’

89-jarige vrouw weet brandend huis in Helmond op tijd te verlaten, ‘Woning moet gesloopt worden’

2 maart HELMOND - In een woning aan de Sluisdijk in Helmond is maandagavond rond 21.45 uur brand uitgebroken. De 89-jarige bewoonster kwam op tijd het huis uit en bleef ongedeerd. Het vuur laaide dinsdagochtend opnieuw op waarna de brandweer nog een keer moest uitrukken.