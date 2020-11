Politiek in Helmond lijkt eveneens opgelucht over stadiondeal: ‘Dit is gewoon goed voor de stad’

HELMOND - In de Helmondse politiek is verheugd gereageerd op de poging om Helmond Sport alsnog binnenboord te krijgen voor de plannen van sportcampus De Braak. ,,Zonder de voetbalclub was dit project een aanfluiting geweest.”

Hoewel er formeel nog niet altijd standpunten zijn ingenomen over het raadsvoorstel dat op tafel ligt, zijn de fracties in de Helmondse gemeenteraad blij dat er een plan ligt waarin Helmond Sport alsnog betrokken blijft bij de plannen voor de sport- en onderwijscampus op De Braak. ,,In de zomer hebben we als raad de opdracht gegeven om terug te gaan naar de onderhandelingstafel”, zegt Cor van der Burgt, namens de VVD. ,,Nu ligt er een voorstel, waar in ieder geval álle partners achterstaan.” Anja Spierings van Lokaal Sterk: ,,Dit is goed voor de stad, maar zeker ook voor de omliggende wijken die hier een positieve impuls van gaan krijgen.”

Goede onderhandelaar

Stef Stevens van D66 voelde zich in eerste instantie ‘gechanteerd’ toen Helmond Sport in mei aangaf geen handtekening te willen zetten onder het voorlopig ontwerp. ,,Het concept van de campus viel daarmee in duigen. Gelukkig ligt er nu een compromis. De 1,25 miljoen euro voor het steunpakket aan Helmond Sport? Die kosten vallen me gezien de grootte van het project niet eens zo tegen. Laten we hopen dat het daar dit keer dan wél bij blijft.” Berry Smits van Helmond Aktief: ,,Er zit toekomst in voor Helmond Sport, maar ook voor de campus. Je kunt je niet voorstellen dat je voetbal gaat zitten kijken in dat oude stadion, terwijl de omgeving aangepakt is.”

Quote Als er geoorloof­de manieren zijn om steun te verlenen aan de club, dan moet je ook naar die opties kijken Martijn Rieter, Helder Helmond

Frans Mol van 50Plus vindt het positief dat er weer naar de toekomst kan worden gekeken, maar is tegelijkertijd kritisch. ,,We zijn voorstander van dit plan, maar we konden ook niet meer terug naar natuurlijk. Helmond Sport wordt financieel geholpen en dat riekt naar staatssteun. Dat moet goed worden uitgezocht. Laten we het erop houden dat voorzitter Philippe van Esch een hele goede onderhandelaar is.” Martijn Rieter van Helder Helmond is blij dat ook scholenkoepel OMO weet waar het aan toe is. ,,Medewerkers en leerlingen zaten lang in onzekerheid. En als er geoorloofde manieren zijn om steun te verlenen aan de club, dan moet je ook naar die opties kijken.”

Volledig scherm Het nieuwe ontwerp van het Helmond Sport-stadion, waar de tribunes achter de doelen zijn verdwenen. De gebouwen aan de lange zijdes zijn verbreed, zodat er meer exploitatieruimte ontstaat voor de voetbalclub. Ook de gevel is aangepakt, zodat de accommodatie meer voetbaluitstraling krijgt. © Gemeente Helmond

Schaduw

Het CDA, deze bestuurstermijn stevig oppositie voerend, heeft intern nog niet gesproken over het dossier. ,,Ik ben blij dat er een praatstuk ligt”, vertelt Pieter Vervoort. ,,We hebben nog wel veel vragen. Wat ons betreft is het nog geen gelopen race.” Nathalie Peijs zegt namens de PvdA-fractie dat het goed is dat alle partijen over hun schaduw hebben durven stappen. ,,Voor ons was het van meet af aan duidelijk: een sport- en beleefcampus de Braak zonder Helmond Sport zou een aanfluiting zijn. We zijn wel kritisch op de aansturing van dit project. We overwegen dan ook een raadsenquête te starten.”

Thomas Tuerlings van GroenLinks wil mede daarom zeer aandachtig gaan kijken naar het voorstel. ,,Maar we zijn blij dat er eindelijk een overeenkomst uit het vuur gesleept is waar alle partijen zich achter lijken te kunnen scharen.”