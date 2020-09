Politieteam Peelland doet mee aan landelijke proef: Online-duel agenten versus jongeren

HELMOND - Agenten uit de Peel verruilen enkele uren per week het stuur van de dienstauto voor de spelcomputer. Peelland is een van de zes basisteams in het land die ook in de digitale wereld contact wil leggen met de jeugd.

Het idee komt van een wijkagent uit Rotterdam. Die wilde in coronatijd graag in contact blijven met de jongeren in zijn omgeving. Fysiek contact bleek niet mogelijk, dus bedacht hij een digitale uitdaging waarmee de jeugd getriggerd wordt. Het werd een succes. Zes politieteams in het land nemen die werkwijze over, waaronder het politieteam Peelland.

Agent Martijn is is één van de vier aangewezen politiemensen van het team Peelland die gaat gamen. Hij is voorlopig actief in de drie meest populaire spellen van het moment: FIFA20, Call of Duty en Fortnite. Hij heeft een eigen PlayStation community aangemaakt onder de accountnaam Politie_Peelland. ,,We dagen jeugdigen uit om het tegen ons op te nemen. We nodigen ze uit via onze bestaande social media accounts. Het is herkenbaar dat deze community van de politie is.”

Geen addertjes onder het gras

Voordat je mee mag doen moet je instemmen met de gedrags- en spelregels die zijn opgesteld door de politie. ,,Dus geen verrassingen of addertjes onder het gras voor de gamers die het tegen onze collega’s gaan opnemen. Ze weten met wie ze te maken hebben.”

De politie hoopt met de game-uurtjes jongeren te bereiken die ze normaal gesproken niet in de wijk treffen. Volgens een woordvoerder spelen in die doelgroep vragen over pesten, sexting en eenzaamheid. ,,Maar vaak zit hier ook veel (getuige)informatie over incidenten waar wij tijdens onze reguliere werkzaamheden mee te maken krijgen. Ook hiervan zijn al voorbeelden bekend en met informatie zijn incidenten voorkomen”, aldus agent Martijn.

Niet ten koste noodhulp

De vier gamers van de politie Peelland gaan voorlopig per koppeltje twee uur in de week gamen. Een vast tijdstip is er nog niet, dat wordt telkens via Instagram bekend gemaakt. Het gamen gaat niet ten koste van noodhulp, want de agenten zijn extra ingepland. ,,Uiteraard springen we bij dringende noodzaak meteen in de auto en gaan we er op af.”

