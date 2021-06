Politieteam valt horecazaak aan Marktstraat in Helmond binnen in drugsonderzoek

Lokale CDA-afdelingen en bestuur­ders roeren zich in Omt­zigt-kwes­tie: ‘Met weglopen schiet je niets op’

15 juni EINDHOVEN/HELMOND - Nu de bom in de kwestie-Pieter Omtzigt tot ontploffing is gekomen, roeren ook de lokale CDA-afdelingen en lokale CDA-bestuurders zich volop. ,,Had Omtzigt niet tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen?”, vraagt het Helmondse CDA-bestuurslid Frans Stienen zich hardop af.