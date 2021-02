Portret van Philips II komt terug naar Kasteel Helmond

Vuil en lelijk gerestaureerd, is het werk. Een topstuk is het evenmin. Toch is conservator Annemieke Hogervorst van Museum Helmond verguld met de hernieuwde aanwinst, vooral omdat het werk zo met de geschiedenis van het kasteel is verweven. ,,We weten niet wanneer het is aangekocht, maar het moet lang in het kasteel hebben gehangen. De familie Cortenbach was trouw aan de Spaanse bezetting tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Net zoals er nu plekken zijn waar een portret van de Koning hangt, hing dit schilderij symbolisch in het kasteel.”