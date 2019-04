Post- en koeriersdiensten Helmond en Deurne in de fout

Veel politie bij stadskan­toor in Helmond na 'verdacht voorwerp', blijkt thermos­fles, politie zoekt dader

12:31 HELMOND - Bij het stadskantoor in Helmond was donderdagochtend veel politie op de been nadat er een melding binnenkwam dat iemand een ‘verdacht voorwerp’ bij het gebouw had neergelegd. Dat bleek uiteindelijk een thermosfles te zijn, meldt de politie aan het ED.