Powervrouwen verenigd in de Cacaofabriek

Deze twee dames maken op vrijdagavond deel uit van een select gezelschap ‘powervrouwen’, dat ter ere van internationale vrouwendag door de Helmondse vrouwelijke gemeenteraadsleden bijeen is gebracht in de Cacaofabriek. Ook burgemeester Elly Blanksma, stadskunstenares Tahné Kleijn, dansschoolhoudster Ank de Voogd en Zorgboog-bestuurder Wil van de Laar schuiven aan bij presentatrices (en gemeenteraadsleden) Nathalie Peijs en Désirée Meulenbroek. Zij praten over hun heldinnen (dit jaar het thema van vrouwendag), die vaak in eigen kring te vinden zijn. Zo is Ank de Voogd danig onder de indruk van de zelfredzaamheid en kracht van haar 87-jarige moeder. ,,Ze is een dijk van een vrouw.” Ook het onderwerp emancipatie komt veelvuldig aan bod. Het kan ook bijna niet anders. Vrouwen zijn niet alleen in sommige takken van het bedrijfsleven duidelijk in de minderheid. Ook in de Helmondse gemeenteraad is dit het geval. Burgemeester Blanksma moet het knarsetandend vaststellen. ,,Dat we nu überhaupt nog woorden als quota in de mond nemen, zegt natuurlijk alles.”