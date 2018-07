Prénatal Helmond nog weken dicht na brandstichting

In week 33 denkt Prénatal de deuren weer te kunnen openen aan de Kerkstraat. In de nacht van 25 op 26 juni juni stak een onbekende een container in brand die stond gestald in de steeg naast de winkel. Daarbij liep ook het magazijn van Prénatal flinke schade op.

De politie heeft na de brand beelden van bewakingscamera’s bekeken en buurtonderzoeken uitgevoerd, maar tot nu toe nog geen verdachte kunnen aanhouden. In dezelfde nacht woedden nog drie andere aangestoken brandjes in Helmond. Op het terras van brasserie Kasteelpoort gingen een parasol en tuinmeubels in vlammen op, aan de Stationsstraat woedde vuur in een leegstaand pand en aan de Korenbloemstraat stond een motor in brand. De politie durft niet te zeggen of het hierbij om dezelfde dader(s) gaat.