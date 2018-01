Prijs 'Koploper Peelland' plots geschrapt

,,Vanwege organisatorische redenen", zegt Manon Pijnenburg van het organiserende JCI Peelland (Junior Chamber International). Wat die precies inhouden, wil ze niet zeggen. ,,We hebben het besluit met pijn in ons hart genomen", spreekt ze namens de serviceclub.

De Koploper is tot nu toe twee keer toegekend: aan Johan van den Boogaard (Deltaclip) en Tim Klomp Bueters (Wish). Voor de komende editie waren al drie jonge ondernemers genomineerd. Twee van hen zijn erg teleurgesteld.

Tijd en energie

,,We zouden met het hele personeel naar de uitreiking in de Cacaofabriek gaan", zegt Bart Verhees van Partyhome Verhuur & Entertainment uit Deurne. ,,Ook mijn vriendengroep en de slagwerkgroep van de harmonie hadden toegezegd te komen. Ik heb er heel wat tijd en energie ingestoken."

Verhees heeft nadrukkelijk gevraagd naar de exacte reden van de beslissing. Meer dan de 'organisatorische redenen' kreeg hij niet te horen. ',,We gaan nu zelf maar een extra personeelsuitje houden."

Mark Meulendijks van het Deurnese bedrijf Bemeko, eveneens genomineerd, komt met een zelfde reactie. ,,Ik had verwacht dat ze naar ons toe meer zouden zeggen. Dat is niet gebeurd. Heel raar. De jury is hier geweest, we hebben gegevens aangeleverd. En bussen besteld voor de uitreiking. Het is zonde. Ze hoeven bij mij niet meer aan te komen."

'Ongetwijfeld goede reden'

Derde genomineerde was Helmonder Paul Schrama van Edubookers. Hij kan zich er 'niet druk om maken'. ,,Ik ben ondernemer, dan weet je dat niet alles gaat zoals is gepland. Als ze drie weken van tevoren de stekker eruit trekken, dan hadden ze ongetwijfeld een goede reden. Ik wil het niet groter maken dan het is."