Prikken zonder afspraak in Helmond: ‘Ik heb er speciaal het gele boekje voor gekocht’

Hoger beroep WiSH Outdoor: Van Vijfeijken vangt bot bij gerechts­hof; hij is terecht failliet verklaard

5 augustus DEN BOSCH - Beek en Donkenaar Niels van Vijfeijken, mede-oprichter van festivalorganisatie WiSH Outdoor, is terecht failliet verklaard. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag bepaald.