Primeur in Helmond: luchtverdedigers op De Peel leggen eed af in openbaar

Wachtmeester Bob uit Helmond (volgens militair protocol mogen enkel rang en voornaam in de media vermeld worden) is een van deze op vliegbasis De Peel gestationeerde militairen. Hij had een tijdje terug nog verwacht op de kazerne zijn eed af te leggen, maar doet het nu in zijn thuisstad. In de schaduw van de Cacaofabriek, een plek waar hij vaak naar bandjes luistert. Op een grijze herfstmiddag loopt Bob er dus niet in zijn vrijetijdskloffie bij, maar in vol militair ornaat. ,,Bijzonder om in je eigen stad deze eed af te leggen. Een plechtig moment, waar je als militair naar toeleeft.''

Quote We willen onze bekendheid vergroten

De beëdiging van wachtmeester Bob en de ruim veertig overige luchtverdedigers is bovendien een primeur. Nooit eerder zijn militairen van het DGLC buiten de kazerne beëdigd. Wat de Koninklijke Landmacht betreft is de ceremonie in Helmond een trendbreuk. De organisatie moet zichtbaarder worden in de samenleving, is de gedachte. Kolonel Jan Blom - de bevelhebber op De Peel - kan zich daar in vinden. ,,We willen onze bekendheid vergroten. In Gemert-Bakel en Venray (de basis ligt op het grondgebied van deze gemeenten, red.) kennen de meesten ons, maar in buurgemeenten als Helmond is dat minder het geval.‘’

Voorlichting

Sowieso proberen Blom en zijn troepen de banden met de regio te verstevigen. Bijvoorbeeld door defensie in de markt te zetten als banenmotor. ,,We hebben altijd behoefte aan technisch geschoolde mensen. Daarom gaan we graag naar scholen om voorlichting te geven. Andersom bieden we uitstromende militairen baanzekerheid, door trajecten op te zetten met werkgevers in de regio.‘’

Landmacht haalt dus de banden aan met de omgeving, in een periode waarin De Peel een heikel thema is. De mogelijke toekomstige hervatting van vluchten vanaf de vliegbasis leidde tot veel bezwaren. Het lot hiervan ligt (deels) in handen van de politiek. Net zoals het wel of niet uitzenden van militairen een beslissing van de regering is, zoals Blom in zijn toespraak nog eens benadrukt.

Respect

Maar ongeacht wat Den Haag besluit, de luchtverdedigers moeten in alle omstandigheden klaar zijn om hun land te dienen. Een roeping die respect verdient, vinden zij. Een eed hoort daarbij. De woorden zoemden al door het hoofd van wachtmeester Amber. ,,We oefenden het allemaal. Op het moment suprême wil je geen spreekfouten maken.'' Anders moet de eed worden overgedaan. Het overkomt één wachtmeester. Maar bij de herkansing vervult ze haar ceremoniële plicht alsnog.