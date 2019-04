Primeur in Helmond: schieten op zombies

,,De locatie is perfect voor wat wij hier willen doen”, zegt Sander Bos (34), een van de mede-oprichters van VR Arcade. In een oude textielfabriek aan het kanaal zit sinds enkele maanden deze ruime speelhal gevestigd. De buren? Trampolinepark We Jump en kinderparadijs Monkey Town. Even verderop de Crossfit Fabriek, en nog iets verder het sportcentrum en de bowlingbanen van hotel Fitland. ,,Ook de gemeente Helmond zag onze komst wel zitten. De wens is dat het hier een vrijetijdsboulevard wordt. Ik heb ook begrepen dat er een ondernemer een kartbaan wil beginnen. Die reuring is goed.”

Piano

Bos vertelt zijn verhaal, alsof hij zelf een geboren entrepreneur is. Maar schijn bedriegt. ,,Ik heb piano gestudeerd op het conservatorium. Ik werkte daarna als muzikant onder meer samen met Ali B. Maar ik was dertig en ik bedacht me dat ik ook weleens iets anders wilde doen.” Samen met de bedenker van het concept stapte hij in het arcadehal-avontuur. ,,Wat we hier doen? Mensen krijgen een bril op waardoor ze in een virtuele wereld stappen. Je bent echt even ergens anders. Ze kunnen meerdere spellen spelen, maar het draait op dit moment vooral om het schieten op zombies.”

Inmiddels heeft VR Arcade vestigingen in Amsterdam, Londen, Delft en Helmond. Dit jaar komen daar nog de locaties in Apeldoorn en Groningen bij. Hoewel het aan de Scheepsboulevard nog niet storm loopt, heeft Bos een rostvast vertrouwen in het product dat ze aanbieden. ,,We hebben ook significante investeringen gedaan. Het is uniek wat we hier doen. We hebben een hal van 240 vierkante meter”, zegt Bos. ,,Mensen hebben hier de ruimte om letterlijk een andere wereld binnen te stappen. Er kunnen maximaal vijf spelers tegelijkertijd in de hal. Dan blijft het voor iedereen leuk.”

Biertje

Voor 36,50 euro krijgen de klanten van VR Arcade toegang tot de speelruimte. Wachten op een ander is niet erg, vindt Bos. ,,Door dat grote raam kun je iedereen bezig zien. Mensen bukken, rollen en rennen door die hal. Zij worden achterna gezeten door zombies, terwijl de toeschouwers aan een biertje zitten.”

De ondernemer verwacht veel klanten binnen te halen met het organiseren van bedrijfsfeesten. ,,Laatst hadden we hier een hele groep vanuit het onderwijs. Vooral de vrouwen vonden het prachtig. Die namen in het weekend meteen hun gezin mee.”