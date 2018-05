Primeur in Helmond: snelheidsmeter die beloont

HELMOND - Een snelheidsmeter die geen boetes oplegt, maar weggebruikers beloont als die zich aan de maximum snelheid houden. Helmond krijgt de primeur van dat apparaat als eerste halte in een tournee langs alle Brabantse gemeenten. Dit in het kader van de provinciale actie ' nul verkeersdoden in Brabant '.

Vanaf woensdag 9 mei hangt de meter drie weken op de Dijksestraat in Helmond, waar een limiet geldt van dertig kilometer per uur. CDA-wethouder Frans Stienen verzorgt de onthulling als plaatsvervanger van zijn collega wethouder Erik de Vries van verkeer. Maar die is namens zijn partij de SP druk bezig met de onderhandelingen over een nieuwe coalitie.

De Dijksestraat staat bekend als een weg waar te hard wordt gereden. In 2017 stonden er twee gewone snelheidsmeters die vaststelden dan 64 procent van alle automobilisten harder reed dan het maximum. Deze hardrijders kregen een boete thuis.

Tussenstand

De gedachte achter de nieuwe meter is niet straffen, maar belonen. Voor elke automobilist of motorrijder die zich aan de snelheidslimiet vallen er virtueel een paar eurocenten in een spaarpot. De tussenstand is te zien op een display op de meter.

Na drie weken gaat het verdiende bedrag niet naar de brave bestuurders. Het komt wel ten goede aan het speelveldje aan de Dijksestraat. De gemeente Helmond betaalt de kosten.

Bewoners van de straat die denken dat ze een flink bedrag kunnen opsparen door voortdurend met lage snelheid langs de meter te rijden komen bedrogen uit. Er geldt een maximum van een halve euro per voertuig per dag. De meter maakt bovendien opnames van de kentekens van passanten. Het apparaat kan geen boetes genereren, zoals gewone snelheidsmeters, maar legt wel de gegevens van passerende voertuigen vast.

Volledig scherm Gedeputeerde Christophe van der Maat. Foto Roy Lazet. © roy lazet

Utopie

De snelheidsmeter is een van de acties die de provincie onderneemt om het aantal verkeersdoden terug te dringen. Nul doden is een utopie, erkent gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD, Mobiliteit). Dat zijn er nu rond de honderd per jaar. Daarmee is Brabant in Nederland wel de provincie met de meeste verkeersdoden.

Maar Van der Maat wil wel een gedragsverandering teweeg brengen bij verkeersdeelnemers. De actie moet hen aan het denken zetten. Negentig procent van alle ongevallen blijkt te liggen aan menselijk gedrag, zoals te hard rijden of niet goed opletten. De provincie werkt in deze actie samen met alle Brabantse gemeenten, politie, Rijkswaterstaat en scholen.