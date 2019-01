Prins Toine d'n Urste is jubileumprins bij de 55-jarige Spurriezeiers in Stiphout

Prins Toine is getrouwd met Nine en samen hebben ze 2 kinderen, Juul en Giel. In het dagelijkse leven is prins Toine druk met het maken van gordijnen als eigenaar van Harotex gordijnenatelier. Daarnaast is hij in zijn vrije tijd te vinden op de golfbaan in Helmond. Toine is natuurlijk ook wel in voor een feestje en hij is daarom dan ook al 16 jaar lid van de raad van 11 van Spurriezeiers in de Helmondse wijk Stiphout.