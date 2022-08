Proef met snel groen voor fietsers is zinloos op de gekozen Helmondse kruising, zegt de Fietsersbond

Levensge­vaar­lij­ke situatie na zesde (!) vernieling uitkijkto­ren aan de rand van de Peel: ‘Kinderen kunnen naar beneden vallen’

MEIJEL - De 22 meter hoge uitkijktoren bij de Groote Peel in Meijel is vanwege een levensgevaarlijke situatie tijdelijk dicht. Vandalen hebben voor de zesde keer in twee jaar planken van de bovenste verdieping getrokken.

5 augustus