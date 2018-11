Projecten van failliet Helmonds bouwbedrijf Adriaans vertraagd

In de Helmondse uitbreidingswijk Brandevoort ligt de bouw van 21 koopwoningen in het deelplan Liverdonk stil. In Beek en Donk geldt hetzelfde voor de bouw van appartementencomplex ‘Mijnheer van Thiel’ en in Kaatsheuvel voor een nieuwe Lidl-supermarkt. In Aarle-Rixtel is de oplevering van 22 woningen in plan Het Klavier vertraagd.