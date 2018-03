Prominente CDA'ers Helmond: zwartepieten én in de spiegel kijken

HELMOND - Voor het eerst in de historie valt het CDA in Helmond waarschijnlijk buiten de coalitie. Drie partijprominenten spreken zich uit; drie verschillende verhalen.

Hij was burgemeester van CDA-huize (1986-2002) maar koesterde naar eigen zeggen zijn onafhankelijkheid. En dat doet Wim van Elk nog altijd. „Ik kijk objectief en vind het een vreemde zaak”, zegt hij over de Helmondse coalitiebesprekingen zonder het CDA. „Gezien de verkiezingsuitslag had de huidige coalitie door gekund. GroenLinks beweert dat het tevreden is over de samenwerking in de afgelopen vier jaar. Dan moet je wel een erg goede reden hebben om het CDA in te ruilen voor D66 en Lokaal Sterk, die allebei stemmen verloren hebben.”

Dat GroenLinks met D66 en Lokaal Sterk (makkelijker) meer van zijn idealen denkt te kunnen realiseren, wuift Van Elk weg. „Als het gaat om duurzaamheid, zijn er alleen graduele verschillen tussen GroenLinks en het CDA. Die zijn te overbruggen, zeker als de samenwerking goed is geweest.” Is het CDA dan wellicht toch gestraft voor de interne machtsstrijd die ertoe leidde dat wethouder Margreet de Leeuw besloot om niet terug te keren? Dit wil er bij Van Elk evenmin in. Hij spreekt van ‘een binnenbrandje’. „In vier jaar tijd gebeurt er altijd wel iets, in elke partij.”

Sjef Jonkers, wethouder van 1986 tot 1998, is van mening dat GroenLinks ‘foute onderbouwingen’ geeft bij het besluit om niet verder te gaan met het CDA. „De huidige coalitie heeft de steun behouden van de kiezer. Natuurlijk is GroenLinks veel groter geworden en zal de koers progressiever worden. Maar daaraan had recht gedaan kunnen worden door die partij twee wethouders en de loco-burgemeester te laten leveren. Ook de bewering dat een lokale partij gewenst is in de coalitie, klopt niet. Juist in Helmond hebben de lokale partijen zetels verloren.”

Jonkers is niet gerust op de koers van de beoogde nieuwe coalitie. „Ik ben bang dat er onvoldoende oog zal zijn voor bereikbaarheid en werkgelegenheid, terwijl dat voor een stad als Helmond nog altijd zeer belangrijke thema’s zijn.” In een ander opzicht spreekt Jonkers wel zijn waardering uit voor GroenLinks. Alleen die partij is er volgens hem in geslaagd een goede, evenwichtige kieslijst samen te stellen. „Kiezers verwachten tegenwoordig een ander slag raadsleden en bestuurders: jonger, actiever. Op dit punt heeft ook het CDA het laten afweten.”

Dit laatste is Huub Vleeshouwers helemaal met Jonkers eens. De voorzitter van het CDA Helmond zoekt toch al geen excuses. „Wij moeten naar onszelf kijken.” De interne machtsstrijd en het aangekondigde aanstaande vertrek van wethouder De Leeuw is niet handig geweest, stelt hij. Net zo min als de affaires waarin burgemeester Elly Blanksma verzeild raakte (ongelukkig kranteninterview, ruzie met de buren). „Als je zo in de krant komt, is dat nooit goed voor de partij.”