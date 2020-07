Prótesis de Mama laat Cubaanse vrouwen met borstkanker zich weer compleet voelen; New Grace in Helmond helpt een handje

HELMOND - Stichting Prótesis de Mama zet zich in voor vrouwen met borstkanker in Cuba. New Grace in Helmond helpt met het inzamelen van gebruikte borstprotheses en aangepaste lingerie. ,,Wat is er mooier dan een ander er blij mee maken”, zegt Toos Leenen van het centrum voor nazorg aan kankerpatiënten.

Liny van der Heijden komt door het hele land om bij 55 inzamelpunten nieuwe en gebruikte borstprotheses, lingerie en haarwerken in te zamelen. Een ervan is New Grace in Helmond-Oost. De materialen krijgen dankzij de stichting van de Bossche een tweede leven in Cuba. ,,Een bh is daar goud. Kun je nagaan wat een luxegoed een prothese-bh is”, zegt Van der Heijden.

In Cuba krijgt 1 op de 8 vrouwen borstkanker. Ziekenhuisbehandelingen zijn geregeld, maar nazorg ontbreekt. ,,Basiszorg is gratis, maar ze hebben geen materialen”, schetst Van der Heijden het probleem.

Quote Je weet niet hoe gelukkig je me hebt gemaakt, krijgen we vaak te horen Liny van der Heijden

Prótesis de Mama bestaat sinds 2012. Via via had van der Heijden gehoord over de schaarsheid van borstprotheses in Cuba. Bij een bezoek aan het land zag ze het zelf, legde contacten, ging nadenken over hoe ze Cubaanse vrouwen zou kunnen helpen en de stichting werd geboren.

Met de donaties uit Nederland kunnen jaarlijks zo’n vierduizend vrouwen worden geholpen; zich weer vrouwelijk en compleet voelen. ,,Je weet niet hoe gelukkig je me hebt gemaakt, krijgen we vaak te horen. Ook de mannen zijn heel dankbaar”, vertelt Van der Heijden. De stichting - die compleet draait op donaties en vrijwilligers - runt ze naast haar baan in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vier zeecontainers per jaar met gedoneerde materialen

Elk jaar reist ze naar Cuba. Om contacten warm te houden en te zorgen dat alles goed blijft gaan. Vier keer per jaar verscheept Triumph Cargo op eigen kosten een zeecontainer met gedoneerde materialen naar Cuba. Die gaan rechtstreeks naar het ziekenhuis van dokter Alexis Cantero in Havana.

New Grace in Helmond draagt graag een steentje bij. ,,Ze heeft alles heel goed geregeld. We weten zeker dat alles het land in komt en op de juiste plek terechtkomt”, zegt Leenen.