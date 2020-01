Protestmars in Helmond: ‘Wij staken voor jullie kinderen’

Tegen de tijd dat de stoet zich begeeft naar het centrum is de groep uitgegroeid tot een klein leger. Winkelend Helmond kijkt verbaasd op wanneer de meute leraren zich door de Veestraat richting de Markt begeeft. Voor in de groep start een protestzang gericht aan minister Slob. Borden met ‘De toekomst van de wereld zit vandaag in mijn klas’ en ‘Wij maken ons ♥ voor onderwijs’ steken boven de groep uit.

Bezig met rapporten

Volledig scherm Leraren van Helmondse scholen lopen de protestmars door het centrum van de stad. © FotoMeulenhof ,,Wij zijn van het onderwijs en wij staken voor jullie kinderen”, roept Hans Fuchs van OBS Helmond door de microfoon tijdens zijn toespraak. Meike Heling, juf van groep 1/2 op OBS ‘t Schrijverke in Mierlo had gehoopt op een hogere opkomst. ,,Ik snap het wel. Veel leraren zijn nu bezig met de rapporten. Ik sta hier en moet de rapporten in het weekend afmaken. Daar komt de werkdruk weer om de hoek kijken.”



De werkdruk, dat is waarom de leraren protesteren. ,,Een leerkracht is meer dan een leerkracht”, zegt Dick Althuizen, teamleider van BS Silvester-Bernadette uit Helmond. ,,Je bent ook administrateur, sociaal medewerker en politieagent”, vult zijn collega Jorris Claessens van groep 7 hem aan. ,,Dat is waar veel mensen niet bij stilstaan.”

Voor mijn ongeboren kindje

Wat ook vaak over het hoofd gezien wordt volgens Heling, is dat het in de toekomst niet verbeterd als er niets verandert. ,,Ik sta hier ook voor mijn ongeboren kindje”, zegt de zwangere juf. ,,Dat heeft ook recht op gelijke kansen en een leerkracht die plezier heeft in zijn werk en die niet voor een klas van veertig kinderen hoeft te staan.”

Althuizen vertelt dat het onderwijs nog niet vaak heeft gestaakt. ,,We zijn al die tijd vergeten om onze stem te laten horen. Op deze manier willen we de actie ondersteunen.” Claessens weet ook wel dat het uiteindelijk in Den Haag moet gebeuren. ,,Daar zit tenslotte de politiek.” Maar de waardering en het begrip voor elkaar ziet hij duidelijk tijdens de staking. ,,We blijven elkaar steunen en we blijven actie voeren tot het niet meer nodig is.”