Provincie zet plan N279 toch door

‘Opeens lijkt iedereen zwanger’; mensen in de geboorte­zorg weten niet waar ze het moeten zoeken

PEEL/KEMPEN - Opeens lijkt iedereen zwanger. Neem september; kraamverzorgende Rose Anne Verbakel was twee weken vrij. Daarna had ze 54 aanmeldingen van nieuwe gezinnen, wier kraamtijd verdeeld was over twee maanden.

15 december