Publiek krijgt les in ‘skon, skitterend, skerp dialect’: het Hellemonds is nog niet dood

Uit De Oude Doos Kermis in Helmond: wie ziet zichzelf terug in een buggy?

Het is weer kermis in Helmond. Tien dagen lang staan de attracties opgesteld in het centrum. De voorjaarskermis is inmiddels de grootste, maar vroeger draaide alles om de zomerkermis. Sommige Helmonders gaven daar hun hele vakantiegeld uit (de tweede kermis werd toen nog in het najaar gehouden). Op deze foto's uit 1978 is te zien hoe kinderen zich vermaken.