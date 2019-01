Publiek ligt dubbel van het lachen bij Onderling Kunstgenot Heusden

Hilarische situaties met allerhande persoonsverwisselingen, dialogen vol kwinkslagen en grappen en uitmuntend fysiek toneelspel waarbij de spelers elkaar letterlijk over het toneel gooien: de lach is nergens ver weg in de klucht ‘Wie van de drie?’ die toneelvereniging Onderling Kunstgenot Heusden (OKG) zaterdagavond in première bracht in het Hart van Heuze.

De klucht vertelt het verhaal van de rijke fabrikant Jonathan Roodschild (een prima rol van Henk Hoefnagels) die het plan heeft opgevat om Willy Bemelmans, de zoon van zijn oude compagnon, 30.000 gulden te schenken. Waar geld is, zijn aasgieren. Iedereen wil een graantje meepikken van de plotselinge vrijgevigheid van Roodschild.

Gladjanus

Zo ook gladjanus Charlie Linssen, die zich voordoet als de advocaat van Willy Bemelmans. ,,Waarom zou je een dure advocaat huren als je al klaar bent met een pak of een hoed?", aldus Linssen, een mooi debuut van Niels Verstappen op het OKG-podium.

,,Niels is vrijwillig gedwongen bij de club gekomen. Doe toch een keer mee, hebben we hem wel honderd keer gezegd. En nu wil hij niet meer weg", zegt zijn medespeler Lisa Meulendijks lachend. ,,Het is fijn om met een groep vrienden zo'n stuk te spelen. Wat is er leuker dan elkaar over het toneel heen te gooien?", zegt Verstappen. ,,Oh wacht maar, ik mag je nog een klap op je gezicht geven", reageert Meulendijks ad rem.

Hysterisch

Meulendijks speelt de hysterische rol van Winnie Bemelmans, de vrouw van Willy, die bang is dat haar man rare dingen gaat doen. Krijsend en huilend rent ze over het toneel. ,,Gelukkig ben ik in het echt niet zo hysterisch", zegt Meulendijks. Ook Verstappen lijkt niet op zijn op geld beluste personage. ,,Ik mag toch hopen dat ik in het echt niet zo ben, maar dat kunnen anderen beter beoordelen dan ikzelf."

De toneelgroep is in september gestart met repeteren. ,,We waren er nu ook echt wel aan toe om te gaan spelen voor publiek", vindt Meulendijks. ,,Het is fijn om te horen dat het publiek lacht om de grappen. Wij hebben die zo vaak gehoord dat voor ons de grap er een beetje af is", voegt Verstappen toe. Voor het publiek zeker niet. Geregeld lag de volle zaal dubbel van het lachen, waarna meteen de volgende grap werd ingezet.

Wie van de drie?, onder regie van Mike Severens, wordt nog gespeeld op zaterdag 19 en zondag 20 januari. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar via www.okgheusden.nl.