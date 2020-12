Puzzelstukjes van Lucky's reis na zijn verdwijning vallen langzaam op hun plaats

Na een jaar en 3 maanden is kat Lucky terug bij familie Grassens in Mier­lo-Hout: wie heeft hem al die tijd verzorgd?

14 december HELMOND - Een klein kerstwonder voor de familie Grassens in Mierlo-Hout: na een jaar en drie maanden is hun geliefde zwarte kater Lucky bij ze terug. Iemand zag het beestje trillend op een parkeerplaats in de omgeving van het Jansen Fritsenplein liggen en had de dierenambulance gewaarschuwd. De eigenaren zijn nu op zoek naar degene die de melding heeft gedaan en vragen zich af wie de poes zo goed verzorgd heeft in de tussentijd. ,,Kattenmeppers? Echt niet!”