PvdA en SP begrijpen niet dat Helmonds college afziet van controle bij ‘dure’ zorgaanbieder

Kunstzinni­ge Vic van Heeswijk (1932 - 2023) maakte de carna­valsscep­ters en krijtte zich het Guinness Book of Records in

VEGHEL - Ondernemer, kunstenaar en maker van de scepter van de Prins van Kuussegat. Dat was Vic van Heeswijk, die zondag op 90-jarige leeftijd is overleden. Hij was jarenlang eigenaar van het gelijknamige bedrijf in kleindiervoeders op de hoek van de Sluisstraat en de Violenstraat.

17 januari