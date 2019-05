PvdA’er Chahim uit Helmond is blij, trots én verbaasd

HELMOND - Zijn baan bij TNO zal hij waarschijnlijk moeten opgeven. „In principe is dit einde carrière als wetenschapper, maar dat is het leven”, zegt Mohammed Chahim. De Helmondse PvdA’er lijkt na de verrassende verkiezingsoverwinning van zijn partij zeker van een plek in het Europees parlement.

Onwennig is het voor Chahim. „Ik heb de voorbije jaren geleerd hoe ik moet reageren op een nederlaag, niet op een overwinning”, zegt hij een halve dag na de Nederlandse verkiezingen voor het Europees parlement. Zijn partij werd donderdag de grootste en de (voorlopige) vijf zetels betekenen zeer waarschijnlijk dat nummer zes Chahim naar Brussel gaat. Lijsttrekker Frans Timmermans schuift normaal gesproken door naar de Europese commissie.

De verkiezingsdag verliep rustig voor Chahim (34). „Ik heb gewoon dingen gedaan voor de partij. ’s Avonds was ik thuis.” Uiteraard is hij blij en trots. En verbaasd. „Over alle persoonlijke reacties die ik kreeg. Ook van raadsleden en burgerleden van andere Helmondse partijen. Er hebben er blijkbaar veel op mij gestemd. Soms met gemengde gevoelens, begrijp ik, omdat ze het jammer vinden dat ik wegga uit Helmond.” Want dat dat gaat gebeuren, staat voor Chahim vast. Al is het maar omdat de PvdA mogelijk zelfs een zesde zetel verovert.

De opleving van de sociaaldemocraten kwam onverwacht. „Niemand had deze uitslag verwacht”, zegt Chahim. Toch durft hij zich wel te wagen aan een verklaring: „Het is een combinatie van factoren, denk ik. Het ging richting de verkiezingen al weer iets beter met de PvdA en Frans Timmermans heeft een rol gespeeld. Maar met Paul Tang, Kati Piri en Agnes Jongerius hebben we ook drie Europarlementariërs die de laatste jaren echt goede dingen hebben gedaan. En er zijn deze keer relatief veel PvdA’ers gaan stemmen.”

Chahim wil zich de komende jaren in Brussel vooral bezighouden met de sociaal-economische agenda. „Europa werkt heel goed voor het bedrijfsleven. Voor gewone mensen is dat vaak nog minder het geval.” En geregeld ligt dat aan beleid van een lidstaat zelf, stelt de PvdA’er. „Neem volkshuisvesting. Om in Nederland in aanmerking te komen voor een socialehuurwoning mag je per jaar niet meer verdienen dan 37.000 euro. Zit je daar net iets boven, dan kun je geen huis kopen en ben je veroordeeld tot huur in de vrije sector. Dan betaal je 800 of 900 euro per maand. In Oostenrijk ligt de grens op 70.000 euro. Dat kan dus gewoon.”