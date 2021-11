PvdA Helmond schuift Annegien Wijnands naar voren

Wijnands is een ervaren politicus. Zo was ze lid van Provinciale Staten in Brabant en wethouder in Nuenen, Dongen en Best. Ze is nu geen raadslid in Helmond, maar zit wel als burgerlid in de commissie. Wijnands werkt bij de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, een samenwerkingsorganisatie die strijdt tegen de georganiseerde misdaad.