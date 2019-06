PvdA Helmond twijfelt aan nut van nieuwe sluizen, nu ForFarmers de stad verlaat

Het mengvoederbedrijf is samen met Voergroep Zuid praktisch het enige bedrijf dat gebruikt maakt van de twee sluizen ten zuiden van de stad. Vervanging kost 14 miljoen euro. In oktober 2018 besloot Helmond de sluizen te vervangen, in plaats van te repareren, omdat anders binnenvaart niet meer mogelijk was. Gesprekken met ForFarmers en Voergroep Zuid over een eventuele verhuizing waren op niets uitgelopen.