PvdA Helmond vraagt aandacht voor vluchtelingen uit Afghanistan: ‘Dit gaat om verantwoordelijkheid nemen, en fatsoen’

„Het verhaal was toen: We willen best, maar we hebben geen geschikte locaties. Daar zou wel naar gezocht gaan worden”, aldus Wijnands, verwijzend naar een raadsinformatiebrief van juli 2016. „Daarom dat wij nu peilen hoe klaar Helmond is; wat er in de tussentijd in gang is gezet. We verwachten eigenlijk dat het college al in de goede stand staat en actie heeft ondernomen.”