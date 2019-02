PvdA in Helmond wijst college op pot van 500 miljoen euro

Video Carnaval­trends: 35+ kiest chique, jeugd Netflix

2 februari EINDHOVEN/HELMOND - Hoewel het carnaval pas in maart losbarst, zijn de echte fanaten al maanden in de weer met dé perfecte outfit. Een middagje ‘passen’ bij feestkledingwinkels De Houtse Bazar in Helmond en De Gestelse Feestwinkel in Eindhoven geeft veel inzicht. ‘Het liefst zou ik hier een tap plaatsen.’